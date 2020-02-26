Стало известно о состоянии приехавших во Владивосток россиян с Diamond Princess

В настоящий момент семь человек находятся на карантине

Состояние семи российских туристов с японского лайнера Diamond Princess, которые сейчас находятся на карантине во Владивостоке, вопросов у врачей не вызывает.

Как заявили в Роспотребнадзоре, симптомов инфекционных заболеваний и температуры ни у кого нет. Шестеро из них - жители Приморья, один человек - из города Омска. На территорию Приморского края из Китая наши сограждане прибыли самостоятельно, соблюдая при этом все меры предосторожности: в самолётах выбирали места в последних рядах, использовали медицинские маски. Сейчас все пациенты размещены в инфекционном стационаре, каждый - в отдельной палате, сообщает "ТВ Центр".

"Первые двое граждан у нас приехали 22, пятеро – 23 числа, в течение двух дней они обследованы. Предварительные результаты методом ПЦР (полимеразная цепная реакция – метод исследования образцов ДНК – прим. ред.) у них отрицательные, но нужно сказать, что окончательной диагностикой у нас является проведение исследования на базе НИЦ "Вектор", который находится в городе Новосибирске. Все анализы, весь биологический материал отправляется в "Вектор", - подчеркнула начальник эпидемиологического надзора отдела Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.

Видео: умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

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