Проблему с невыдачей виз США россиянам решат в арбитраже ООН

Процедуру должен запустить генсек всемирной организации

В ООН - новый виток кризиса из-за отказа Вашингтона выдать визы представителям России для участия в работе организации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Этот вопрос обсуждался на срочном заседании комитета Генассамблеи ООН, созванном по инициативе Москвы, где было отмечено, что США также не продлевают визы и действующим сотрудникам миссии. Как заявили в нашем постпредстве, аналогичная политика Штатов распространяется и на делегации других государств, что является грубейшим нарушением международных норм. Россия и ещё ряд стран-членов ООН потребовали, чтобы вопрос решался через арбитраж между ООН и США. Процедуру должен запустить генсекретарь.

Из-за невыдачи виз Вашингтоном в прошлом году, наши дипломаты не смогли попасть на пленарные заседания Генассамблеи. А недавно во въезде отказали главе российской делегации на сессии Комиссии по разоружению, из-за этого начало её работы пришлось перенести.

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