Турция перекрыла главную дорогу в Сирии

Местные жители возмущены

В пригороды сирийского Алеппо возвращается мирная жизнь. Восстанавливается производство, начал работать общественный транспорт. После освобождения посёлка Рашидин от боевиков, которые регулярно обстреливали жилые кварталы соседних городов, люди наконец-то смогли вернуться в свои дома.

Сад - не самая тяжелая потеря для семьи Мухаммада. Куда больше денег уйдет, чтобы отремонтировать полуразрушенный и разграбленный дом.

"Здесь у нас была гостиная. Я помню, как мы подбирали для нее мебель - диваны, стол. Потом пришли боевики. Посмотрите. Они все украли! Даже двери", - сказал житель Алеппо Мухаммад Джабхат.

Таких домов в поселке - каждый второй. Как, впрочем, и семей, которые, спасаясь, бежали от террористов. Они удерживали его несколько лет. И люди уже не верили, что Рашидин, превращенный в главный опорный пункт боевиков в провинции, когда-нибудь освободят.

"Мы приехали посмотреть, что с нашим домом, хотели вернуться, но сами видите, если и сможем переехать обратно, то не скоро", - говорит местный житель Осман Аттыр.

Наверное, ни один район в Алеппо не впитал в себя столько людской ненависти, сколько Рашидин. С этих улиц террористы только в феврале выпустили по городу больше ста мин и снарядов. Десятки горожан погибли и были ранены.

Самодельная мина разорвалась на спортивной площадке, примерно через 15 минут после того, как в школе закончились уроки, и дети разошлись по домам. Только это спасло детей от гибели. На все эти факты Турция, которая потворствует боевикам в идлибской зоне, смотрела сквозь пальцы. Впрочем, террористы из Рашидина и сегодня пользуются покровительством Анкары.

"До турецкого поста отсюда один километр. Там есть солдаты и офицеры. В ту же сторону отступили боевики. Они прикрываются турками, чтобы мы не могли гнать их дальше", - объяснил военнослужащий сирийской армии Бакри.

Кстати, еще один турецкий пост сегодня находится на трассе М-5 - одной из главных транспортных артерий Сирии, соединяющей юг и север. Она как раз проходит через Рашидин. И более 8 лет этот участок контролировали боевики. Как только их прогнали, сообщение между Дамаском и Алеппо возобновилось.

На автостанции впервые за долгие годы очереди за билетами, десятки пассажиров, носильщики. Толпа возле багажных отсеков. Все, как до войны. Автобусы отправляются каждый час.

"Дорога отличная. Но из-за турок приходится делать крюк примерно в 7 километров. Теряем лишние полтора часа. И самое главное, эта объездная дорога ужасная, вся разбитая. Из-за нее мне скоро придется ремонтировать ходовую", - сказал водитель междугороднего автобуса Лудфи Маджиб.

Если бы не турецкий опорный пункт, то по дороге уже беспрепятственно бы шли караваны машин в морские порты Тартуса и Латакии. Полностью безопасен стал бы путь в крупнейшие города и все самые густонаселенные районы страны.

"Я не понимаю, почему мы должны объезжать? Почему мы не можем свободно передвигаться по нашей земле? Откуда там турки на дороге?" – возмущается житель Алеппо Мухаммад Нидал эль-Башар.

Проехать по М-5 можно и сегодня. Но подконтрольные Турции группировки террористов в Идлибе постоянно пытаются прорваться к шоссе. Боевикам необходимо отрезать пути снабжения сирийской армии. А Анкара в итоге хочет, чтобы под ее влиянием оказался самый главный транспортный и торговый коридор Сирии, связывающий Азию, Восток и Европу.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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