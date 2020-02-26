Каждый четвертый россиянин не идет работать из-за низкой зарплаты

Такие данные выявило исследование

Часть жителей России, пройдя все этапы трудоустройства, в итоге не выходят на работу. Чаще всего это происходит из-за мизерной зарплаты.

"30% соискателей не выходят на работу, несмотря на то, что прошли все этапы отбора на вакансию", - говорится в исследовании сервиса Superjob.

Среди причин отказа – ложь работодателя, удаленность от дома, неподходящие условия труда и самая частая – низкий заработок. Именно из-за мизерной зарплаты от работы отказались 26% россиян.

Зарплата "в конверте" и широкий круг обязанностей обеспокоили только 3% граждан России, еще 2% не устроил коллектив и руководство, передает ТАСС.

Отметим, что средняя зарплата в России в прошлом году составила почти 37,9 тысячи рублей, что на 6% больше, чем в 2018 году. При этом больше всего заработать можно в сфере строительства.

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