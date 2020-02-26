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В России начнут уничтожать весь незаконный алкоголь

08:28
  • среда
  • 26 февраля 2020

Законопроект могут принять до конца года

В марте Госдума рассмотрит законопроект правительства, предлагающий уничтожать весь незаконный алкоголь, изъятый после проверок таможенной службы, МВД и региональных властей. Сегодня под ликвидацию попадает только контрафактная алкогольная продукция. 
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Как пишут "Известия", этот законопроект разработан по инициативе Минфина. Специальный орган, которому поручат уничтожать незаконный алкоголь, определят позднее. Ожидается, что документ примут до конца года. 

Первый зампред фракции "Единой России" Андрей Исаев одобрил законопроект правительства. По его словам, изъятый и конфискованный алкоголь может становиться предметом торговли и спекуляций. 

Такого же мнения придерживается зампред профильного комитета Госдумы Денис Кравченко. "При этом я согласен с тем, что бюджетные средства не должны тратиться на хранение изъятой продукции на складах. Тем более до конца непонятно, что это за продукт и насколько он качественный", - сказал он. 

Первый зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов рассказал, что сегодня конфискованный алкоголь зачастую попадает на "серый" рынок, где его продают по заниженным ценам. 

Между тем в КПРФ и ЛДПР предлагают отправлять конфискованный алкоголь на переработку. "Уничтожать - это ведь не по-хозяйски", - считает коммунист, первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев. 

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, в свою очередь, отметил, что этиловый спирт можно перерабатывать и использовать, например, в медицине. Вылить - это самое простое, уверен парламентарий. 

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