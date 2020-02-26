Врачи рассказали, как лучше есть блины на Масленицу

Не забывайте о калориях

Врачи посоветовали россиянам не переедать блинов на Масленицу и не забывать про физическую активность.

"Можно в день съедать по несколько блинов, ничего страшного не будет, но желательно это сочетать с физической активностью", - рассказал РИА Новости профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов.

По его словам, блины - это весьма калорийный продукт, который позволяет быстро насытиться и способствует набору веса. Главное блюдо Масленичной недели желательно употреблять в первой половине дня, то есть на завтрак или ужин.

Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия сказала, что любителям блинов следует сократить калорийность других продуктов.

"Если вы добавляете в значительном количестве блины в рацион, то надо в эти дни включать овощи и фрукты, чтобы было больше клетчатки, чтобы чувство насыщения наступало быстрее", - объяснила Чедия.

Специалисты отметили, что на блины не стоит налегать людям с ожирением, с диабетом второго типа, с жировой болезнью печени, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с атеросклерозом.

Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 1 марта.

Видео: где отметить Масленицу в Москве

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"