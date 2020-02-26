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Врачи рассказали, как лучше есть блины на Масленицу

08:55
  • среда
  • 26 февраля 2020

Не забывайте о калориях

Врачи посоветовали россиянам не переедать блинов на Масленицу и не забывать про физическую активность.  
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"Можно в день съедать по несколько блинов, ничего страшного не будет, но желательно это сочетать с физической активностью", - рассказал РИА Новости профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов.

По его словам, блины - это весьма калорийный продукт, который позволяет быстро насытиться и способствует набору веса. Главное блюдо Масленичной недели желательно употреблять в первой половине дня, то есть на завтрак или ужин.

Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия сказала, что любителям блинов следует сократить калорийность других продуктов.

"Если вы добавляете в значительном количестве блины в рацион, то надо в эти дни включать овощи и фрукты, чтобы было больше клетчатки, чтобы чувство насыщения наступало быстрее", - объяснила Чедия. 

Специалисты отметили, что на блины не стоит налегать людям с ожирением, с диабетом второго типа, с жировой болезнью печени, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с атеросклерозом. 

Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 1 марта. 

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