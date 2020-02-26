В российских магазинах нашли красную икру с кишечной палочкой

Два образца попали в черный список

Специалисты "Росконтроля" проверили икру горбуши шести брендов "То, что надо", "Красное золото", "Русское море", "Тунгутун", "Меридиан", "Сделано в море".

В икре "То, что надо" выявили недопустимо высокое содержание сорбиновой и бензойной кислот. А в образце "Тунгутун" эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки.

"Сами по себе кишечные палочки для человека обычно не опасны (лишь некоторые их штаммы могут вызывать острые кишечные инфекции), однако их присутствие в продукте - тревожный сигнал: наряду с ними в продукте могут оказаться патогенные бактерии или вирусы - возбудители кишечных инфекций человека", - сказала ведущий эксперт организации Анна Плахотник.

Специалисты продегустировали все образцы, за исключением небезопасной икры "Тунгутун". "Безупречными признаны два продукта "Русское море" и "Сделано в море", - говорится на сайте "Росконтроля". Эксперты уловили легкую горечь во вкусе образцов "То, что надо", "Меридиан" и "Красное золото".

В итоге "Тунгутун" и "То, что надо" попали в черный список организации за нарушение требований безопасности. Остальные продукты рекомендованы к покупке.

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