"Никто этого не знал": Надежда Бабкина заплакала после вопроса Леры Кудрявцевой

Певица решила раскрыть свою главную тайну

Надежда Бабкина стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Певица дала откровенное интервью, раскрыв свою самую большую тайну.

Один из вопросов, заданных Кудрявцевой, стал для Бабкиной неожиданностью. Артистка не могла и предположить, что ее тайну раскроют. Надежда Георгиевна не сдержала эмоции и заплакала.

"Никто и никогда в жизни об этом не знал. Сейчас будет знать вся страна. Надо с этим покончить. Я просто каменная, как будто я окаменела. Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать или нет", - сквозь слезы, произнесла Бабкина.

Ведущая шоу поддержала свою гостью. Кудрявцева отметила, что даже не представляет, как Бабкина найдет в себе силы, чтобы раскрыть одну из своих самых трагических тайн.

Певица согласилась раскрыть свой секрет. Но на видео, которое опубликовано на странице шоу в Instagram, ответ Бабкиной не попал. О том, что за тайну скрывала известная певица, станет известно после выхода программы 29 февраля.

Напомним, Надежды Бабкиной и Евгений Гора счастливы вместе уже 16 лет. От первого мужа у певицы есть взрослый сын Данила.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"