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"Никто этого не знал": Надежда Бабкина заплакала после вопроса Леры Кудрявцевой

09:22
  • среда
  • 26 февраля 2020

Певица решила раскрыть свою главную тайну

Надежда Бабкина стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Певица дала откровенное интервью, раскрыв свою самую большую тайну.
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Один из вопросов, заданных Кудрявцевой, стал для Бабкиной неожиданностью. Артистка не могла и предположить, что ее тайну раскроют. Надежда Георгиевна не сдержала эмоции и заплакала.

"Никто и никогда в жизни об этом не знал. Сейчас будет знать вся страна. Надо с этим покончить. Я просто каменная, как будто я окаменела. Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать или нет", - сквозь слезы, произнесла Бабкина.

Ведущая шоу поддержала свою гостью. Кудрявцева отметила, что даже не представляет, как Бабкина найдет в себе силы, чтобы раскрыть одну из своих самых трагических тайн.

Певица согласилась раскрыть свой секрет. Но на видео, которое опубликовано на странице шоу в Instagram, ответ Бабкиной не попал. О том, что за тайну скрывала известная певица, станет известно после выхода программы 29 февраля.

Напомним, Надежды Бабкиной и Евгений Гора счастливы вместе уже 16 лет. От первого мужа у певицы есть взрослый сын Данила.

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