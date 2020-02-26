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Беспорядки из-за строительства лагерей для беженцев в Греции сняли на видео

09:58
  • среда
  • 26 февраля 2020

На островах Лесбос и Хиос произошли массовые столкновения с полицией

Массовыми столкновениями с полицией закончились на греческих островах Лесбос и Хиос акции против строительства новых лагерей для беженцев. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Протестующие подожгли мусорные баки, заблокировали выезды из порта, где должны были выгрузить тяжёлую технику. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Демонстранты также оцепили строительную площадку. Там собираются возвести лагерь для трёх тысяч мигрантов из стран Африки и Ближнего востока. Но, по мнению местных жителей, это лишь усугубит ситуацию на островах. Действующие лагеря переполнены, в них уже размещены порядка 40 тысяч человек.

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