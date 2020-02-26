Назван неожиданный продукт, провоцирующий рак груди

Женщинам на заметку

Ученые из Университета Лома Линда в США установили взаимосвязь между раком груди у женщин и употреблением коровьего молока.

Как показало исследование, треть чашки молока в день повышает риск возникновения рака груди на 30%, чашка молока - на 50%, а две-три чашки - на 70–80%. Другие молочные продукты, включая сыр и йогурт, не оказывают такого эффекта. Об этом говориться в статье International Journal of Epidemiology.

Дальнейшие изучения покажут, почему именно молоко провоцирует рост раковых клеток. По одной из версий, всему виной гормоны, которые коровы вырабатывают при лактации.

Как считают эксперты, женщинам среднего возраста опасно пить коровье молоко. Лучше употреблять его заменители на растительной основе. Однако это предположение еще нуждается в проверке.

Авторы исследования проанализировали данные о питании, состоянии здоровья и образе жизни почти 53 тысяч здоровых американок. Их средний возраст составлял 57 лет. За восемь лет наблюдений у 1 057 женщин диагностировали рак груди.

Видео: рак молочной железы

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