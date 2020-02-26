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Трамп на год продлил антироссийские санкции

09:46
  • среда
  • 26 февраля 2020

Действия и политика Москвы продолжают представлять угрозу интересам США

США продлили на год антироссийские санкции из-за Крымского полуострова. Соответствующий указ подписал Дональд Трамп.

"Чрезвычайная ситуация должна оставаться в силе после 6 марта 2020 год... Поэтому я продлеваю ее на год", — заявил американский лидер.

Как говорится в официальном сообщении Белого дома, действия и политика Москвы "продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", передает "Газета.ру".

Ограничительные меры в отношении России были введены экс-главой США Бараком Обамой 6 марта 2014 года. После они продлевались каждый год на 12 месяцев.

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