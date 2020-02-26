Сурков о работе с Путиным: Было круто. Большая честь для меня

Бывший помощник президента сам попросил об отставке

Бывший помощник президента Владислав Сурков дал интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову. В ходе беседы была затронута тема его недавней отставки.

Сурков рассказал, что незадолго до публикации указа о его увольнении состоялся разговор с Владимиром Путиным. "Говорили о том, о чем счел нужным говорить президент", - отметил экс-помощник главы государства.

По словам Суркова, он выразил Путину огромную благодарность. "За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто. Большая честь для меня", - заявил политик.

О том, что Путин встречался с Сурковым, когда тот покинул пост по собственному желанию, ранее заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента России 18 февраля.

В администрации президента Сурков курировал украинское направление. Ранее он занимал пост вице-премьера и также работал в должности руководителя аппарата правительства.

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