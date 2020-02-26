В каких городах России готовят самые дорогие блины

Это связано со стоимостью ингредиентов

Аналитики установили, что приготовление блинов дороже всего обходится жителям Санкт-Петербурга и Красноярска.

Как пишет "Газета.Ru", в среднем россияне тратят 101 рубль на приготовление 30 блинов в домашних условиях. 56 рублей из этой суммы уходит на молоко, 22 рубля - на четыре яйца, а 14 рублей - на 400 грамм муки. Подсолнечное масло, соль и сахар, которые необходимы для такого количества блинов, стоит около 9 рублей.

Жители Петербурга и Красноярска тратят на эти ингредиенты 111 рублей. В Перми, Уфе и Екатеринбурге они обходятся в 95 рублей.

Как показало исследование, в качестве добавки для блинов россияне чаще всего используют икру, творог, сгущенку и сливочное масло. Самый дешевый творог можно найти в Воронеже, сметану - в Краснодаре, а масло - в Перми. Наиболее выгодные цены на икру и сгущенку установились в Омске.

Эта информация особенно актуальна во время Масленицы, которая продлится с 24 февраля по 1 марта.

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