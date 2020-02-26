В США демократы используют коронавирус для борьбы с республиканцами

Число заболевших в стране приближается к 60

Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам не посещать Италию, Южную Корею и Иран. Заразившихся коронавирусом в мире уже больше 81-й тысячи человек. О первых заболевших сообщили в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Тем временем, у россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которые находятся на карантине в Приморье, вирус не обнаружен.

Все россияне, которые вернулись с круизного лайнера, здоровы и проходят карантин в одной из инфекционных больниц Владивостока. Среди них шестеро жителей Приморья и один - из Омска.

"Состояние на сегодняшний день всех удовлетворительное. Клинических проявлений никаких инфекционных заболеваний нет, температура в норме. В течение 14 дней все граждане будут обследоваться неоднократно", - сказала начальник эпидемиологического надзора отдела Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.

На карантине в Испании сейчас супружеская пара из России. В отеле на острове Тенерифе, где у двух итальянских туристов был обнаружен коронавирус, находятся несколько сотен человек из 25 стран.

"Все, кто проживает в этом отеле, проходят обследование. Если у них будут обнаружены симптомы, медики должны действовать по установленному протоколу. Если симптомов нет, люди могут разъехаться по домам. Но в любом случае нужно несколько дней для проведения тестов. Это абсолютно необходимо для предотвращения распространения вируса по острову Тенерифе", - сказал министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла Рока.

В самой Италии - главном очаге коронавируса в Европе, инфекция продолжает распространяться, захватывая все новые провинции. Случаи заражения выявлены уже и на юге. А на севере, где ситуации наиболее сложная, ряд стран принимают решения временно закрыть границы.

"Мы зарегистрировали 283 заболевших. Это на 54 случая больше, чем днем ранее. 11 человек скончались. Одному удалось вылечиться. Больше всего зараженных коронавирусом в Ломбардии. И там же больше всего умерших - семеро", - заявил специальный комиссар по коронавирусу в правительстве Италии Анджело Борелли.

Растет число заболевших и в Южной Корее, второй после Китая стране мира по распространению коронавируса. Сегодня инфицированных уже 1146, тогда как накануне было немногом более 800. 11 человек скончались.

В Китае за прошедшие сутки умерли 57 человек, причем растет число погибших медиков. В Ухане сотрудники одной их клиник собрались, чтобы почтить память 29-летней коллеги.

В США число заболевших приближается к 60. Специалисты пока не называют ситуацию эпидемией. Тем временем политики в пылу жесткого противостояния демократов и республиканцев используют даже коронавирус, чтобы нанести удар по оппонентам.

"Очевидно, что эта администрация находится в полном неведении, когда дело доходит до коронавируса. У нее нет четкого плана борьбы с эпидемией. Они оказались застигнуты врасплох. Трамп сказал вчера, что есть вакцина. А эксперты говорят, что понадобится год для ее получения", - сказал лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

Перед серьезным выбором оказалось сейчас правительство Японии. До открытия Олимпиады в Токио ровно полгода, а остановить распространение коронавируса пока не удается. Внутри страны и за рубежом все чаще звучат голоса за отмену игр.

"Международный олимпийский комитет заявил, что комментарии некоторых его высокопоставленных членов о возможной отмене игр не являются официальной позицией организации. Тем не менее, мы находимся в постоянном контакте, мониторим обстановку, чтобы быть уверенными в том, что инфекция не будет распространяться", - пояснил генсек правительства Японии Есихидэ Суга.

В крайне непростой ситуации не теряют оптимизма жители Венеции. Хотя знаменитый карнавал был отменен, люди вышли на улицы в костюмах доктора чумы, символизируя борьбу с новым вирусом.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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