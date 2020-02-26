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Путин объяснил смысл уличных протестов

11:44
  • среда
  • 26 февраля 2020

Оппозиция провоцирует правоохранителей

О несанкционированных акциях, резонансных делах и работе Росгвардии говорил Владимир Путин в эксклюзивном интервью ТАСС. Четвёртую часть опубликовали на сайте информагентства.

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Как отметил президент, активная позиция общественности сыграла положительную роль в деле журналиста Ивана Голунова. По словам главы государства, вмешательство граждан имеет значение, при этом следствие должно вестись тщательно и без суеты.

Говоря о несанкционированных акциях, Владимир Путин подчеркнул, что всё должно проходить в рамках закона, не допуская погромов. Комментируя действия сотрудников Росгвардии, президент отметил, что правоохранители выполняют свой долг и никогда не применяют силу без необходимости. Глава государства добавил: любую точку зрения можно донести через современные средства коммуникации, и для этого не нужно устраивать несанкционированные митинги.

"С помощью интернета и и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов. Зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками, и потом, чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет. И показать, что они такие вот герои, и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти и управления. Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу", - заявил Путин.

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