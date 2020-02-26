"Во всем виноваты русские": кандидаты в президенты США разыграли главный козырь

Мнимое вмешательство России в американский избирательный процесс обсуждали на теледебатах

Мнимое вмешательство России в американский избирательный процесс стало одной из главных тем предвыборных теледебатов в Южной Каролине. Семь политиков, претендующих на выдвижение единым кандидатом от демократов, в прямом эфире обвиняли Москву в попытках повлиять на ход гонки. Этот миф активно использовали против самого популярного участника дебатов - Берни Сандерса.

В стане демократов в преддверии "супервторника" началась битва за вакантное место кандидата в президенты. Семь отобранных претендентов выступили на телевизионных дебатах в Южной Каролине. Обстановка накалена до предела. Оппоненты явно нервничают. Сразу несколько кандидатов разыгрывают главный козырь - во всём виноваты русские.

"Дональд Трамп считает, что он обязательно победит на выборах. Я так не думаю. А Владимир Путин считает, что президентом США должен быть Дональд Трамп. Поэтому Россия и помогает Сандерсу в этой кампании, чтобы сделать его кандидатом в президенты от Демократической партии", - заявил кандидат в президенты США Майкл Блумберг.

По мнению демократов, всё вполне логично. Ведь даже сам Сандерс, который сейчас лидирует в гонке, называет себя демократическим социалистом - значит, он, как заявляет ещё один возможный кандидат Пит Бутиджич, поддерживает вражеский режим. Тема российского вмешательства в американские выборы всё продолжает волновать политиков. Впрочем, похоже, это больше на приступ паранойи.

"Я объясню, что хотят русские. Им не нужны политические партии - они хотят хаоса. И пока всё идёт к тому, что нас с вами ожидает хаос. И если вы, как и я, думаете, что последние четыре года были достаточно токсичными и изматывающими, то просто представьте себе президентскую кампанию 2020: Сандерс против Трампа", - сказал кандидат в президенты США Пит Бутиджич.

И вот уже раздражённому Сандерсу приходится оправдываться перед миллионной аудиторией. С русскими он не сотрудничает и вообще - против политики Кремля. Для убедительности зачем-то со сцены передаёт "привет" Владимиру Путину.

"Я бы хотел обратиться к господину Путину, который вмешался в выборы 2016 года, столкнув американцев друг против друга. Господин Путин, если я стану президентом Соединённых Штатов, то поверьте мне: больше в американские выборы вы вмешиваться не будете!" – сказал Берни Сандерс.

В Кремле неоднократно подчёркивали - все заявления о том, что Москва хоть как-то вмешивается в выборы в США - лишены всякой логики и не имеют ничего общего с правдой. Понимают это и сами американцы: не забыли ещё затянувшийся политический сериал с расследованием Роберта Мюллера. Все доводы лопнули как мыльный пузырь. Похоже, что демократы снова сделали ставки не на ту лошадь. Американский электорат с каждым днём всё скептичнее относится к надоевшей теме "плохих русских".

Александра Сергомасова, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".

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