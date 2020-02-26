В Греции вспыхнули беспорядки из-за строительства лагеря для беженцев

Есть пострадавшие

Беспорядки на греческих островах Лесбос и Хиос. Сотни жителей перекрыли дороги и забросали полицию камнями. Та применила слезоточивый газ и водомёты. Есть пострадавшие. Люди вышли на улицы, чтобы помешать строительству новых лагерей для мигрантов.

На два часа порт острова Лесбос превратился в настоящее поле боя. Мусорные баки и машины - в огне. Протестующие требуют не допустить возведения новых лагерей для мигрантов и пытаются помешать выгрузке строительной техники. Отряды полиции и спецназа, которые сопровождают груз, отвечают светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

После продолжительных столкновений технику всё же удаётся выгрузить и отогнать к стройплощадке. Похожая картина и на соседнем острове Хиос. Там в результате беспорядков пострадали местный священник и мэр города. Однако, по сообщениям СМИ, получивших ранения намного больше.

Сейчас в Греции, по разным оценкам, находится до 200 тысяч мигрантов и число их продолжает расти. Центры временного содержания переполнены. Ранее власти выделили несколько участков земли на 5 островах под строительство новых. Там должны разместиться 20 тысяч человек. Однако местные жители опасаются, что это лишь усугубит и без того непростую ситуацию.

Большинство беженцев - выходцы из Афганистана, Ирака, Сирии и Пакистана. Среди прибывающих на греческие острова множество подростков. Часть из них согласились принять Финляндия и Франция. Сейчас там составляют списки несовершеннолетних мигрантов. Однако это вряд ли решит проблему. То, что ситуация с беженцами катастрофическая, признают и власти. Глава МИД заявил, что Греция входит в четвёрку стран Евросоюза по числу прошений о предоставлении убежища. В этом году в республику могут прибыть ещё до 100 тысяч нелегалов, контролировать которых становится всё сложнее. В начале февраля в одном из лагерей острова Лесбос случились массовые беспорядки. Тогда пришлось привлечь спецназ.

Пока жители островов вынуждены защитить себя сами, ежедневно блокируя подъезды к строительным площадкам. Однако в регион продолжают доставлять технику. Новые пункты пребывания для беженцев должны заработать уже летом.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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