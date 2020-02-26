В Раменках возведут современный жилой комплекс с детсадом и школой

Здания появятся на месте заброшенного пустыря на Мичуринском проспекте

Вместо заброшенного пустыря - уютный сквер. В столичном районе Раменки в ближайшие годы возведут современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой. "Зеленые" насаждения, места для пикников и детские площадки. Благоустроят территорию площадью почти четыре тысячи квадратных метров.

Вскоре на месте заброшенного пустыря на Мичуринском проспекте появится жилой комплекс бизнес-класса. Новых квартир с современными планировками и панорамными окнами ждут сотни москвичей. Раменки - один из самых зеленых и экологичных районов столицы. Особое внимание компания-застройщик "Найоме-Инвест" уделит благоустройству территории. В плане - дворы без автомобилей, детские и спортивные площадки и сквер площадью 3600 квадратных метров.

"У нас есть проект, который на данный момент насчитывает 22 отдельные зоны. Это и зоны для самых маленьких посетителей, площадки воркаут, которые придут по душе более взрослым поколениям, это и зоны отдыха с беседками и лавочками, с зелеными уголками для более возрастной аудитории. Практически нет никаких ограничений для всех возрастов. По сути, мы создаем пространство, сквер, доступный для всех жителей района", - рассказал представитель компании "Найоме-Инвест" Максим Самсонов.

В новом жилом комплексе будет все для комфортной жизни. Магазины шаговой доступности, аптеки, сервисные службы, центры социально значимых услуг для населения. И, что самое важное, большой досуговый центр для детей. Изначально проект не подразумевал строительство образовательных учреждений. Но застройщик "Найоме-Инвест" считает, что дети должны быть обеспечены школой и детским садом.

"В 2018 году по результатам слушаний, по результатам заседаний комитета градостроительного, застройщик взял на себя обязательства финансировать строительство на территории района школы и детского сада. Это факт свершившийся, есть соответствующий документ", - уточнил Самсонов.

Благоустроенные зоны отдыха и сквер будут доступны всем жителям Раменок.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".

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