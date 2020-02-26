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Склад с резиной сгорел в Красногорске (видео)

11:47
  • среда
  • 26 февраля 2020

Огонь тушили всю ночь

В Красногорске произошел крупный пожар. Этой ночью загорелся склад, где хранилась детская обувь и резина для её производства, передает "ТВ Центр".

Огонь распространялся очень быстро и охватил площадь почти четыре с половиной тысячи квадратных метров. В тушении задействовали более 70 спасателей и 20 единиц техники. Ликвидировать открытое горение удалось лишь утром. Пострадавших нет. На месте происшествия специалисты замеряют концентрацию вредных веществ в воздухе.

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Пожар в Красногорске
Пожар в Красногорске
Пожар в Красногорске
Пожар в Красногорске
Пожар в Красногорске
Пожар в Красногорске
Пожар в Красногорске
Пожар в Красногорске
Пожар в Красногорске
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