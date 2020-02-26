Склад с резиной сгорел в Красногорске (видео)

Огонь тушили всю ночь

В Красногорске произошел крупный пожар. Этой ночью загорелся склад, где хранилась детская обувь и резина для её производства, передает "ТВ Центр".

Огонь распространялся очень быстро и охватил площадь почти четыре с половиной тысячи квадратных метров. В тушении задействовали более 70 спасателей и 20 единиц техники. Ликвидировать открытое горение удалось лишь утром. Пострадавших нет. На месте происшествия специалисты замеряют концентрацию вредных веществ в воздухе.

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