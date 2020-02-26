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В Москве отметили буддийский новый год

11:54
  • среда
  • 26 февраля 2020

Впервые праздник провели в Кремлевском дворце

Буддийский новый год - Сагаалган - отметили в Москве. Впервые праздник провели в Кремлевском дворце, передает "ТВ Центр".

На сцену вышли более 300 артистов. Театр, цирк, опера, балет. Своё мастерство показали лучшие коллективы Бурятии, Калмыкии и Тувы. Жители этих российских регионов исповедуют буддизм.

В Гербовом зале Кремля развернули выставку работ бурятских художников. Она рассказывает о культуре и быте жителей региона.

Сагаалган - в переводе с монгольского означает "Белый месяц". Это один из важнейших и почитаемых буддистами праздников. Дату определяют по лунному календарю. Отмечать Сагаалган принято целый месяц.

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