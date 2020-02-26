Подари жизнь: 7-летнему Андрею срочно нужна помощь

У мальчика острый лимфобластный лейкоз

Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение семилетнего Андрея Барыкина из Уфы. У него острый лимфобластный лейкоз. Мальчику уже провели трансплантацию костного мозга, но это не помогло, поэтому срочно нужна ещё одна операция. Сейчас для продолжения лечения необходимо почти два миллиона рублей. Помочь может каждый.

Андрюша живёт за этой стеклянной дверью уже 4 месяца. Ему нельзя ни на улицу, ни в холл, ни в игровую. Хотя она всего-то в двух метрах от палаты. В этих огромных голубых глазах с длинными пушистыми ресницами - невероятное спокойствие. Мальчик знает, что у него острый лимфобластный лейкоз. Иммунитет на нуле. Любая инфекция смертельна. Аппетита нет, болит голова, ноют ноги. Он не говорит об этом вслух, но мама чувствует. Любимая, сильная, красивая - опять вот-вот заплачет.

"Я очень часто плачу и переживаю. Это мой единственный сын", - сказала мама Андрея Екатерина Барыкина.

Увидев мамины слёзы, семилетний мальчик начинает спасать ситуацию, как взрослый доктор. "Не плачь. Чего ты так добьешься? И температуру себе еще поднимешь", - говорит он.

У него самого только что поднялась температура. Врачи предупреждали - так и будет. Это реакция организма на сеансы лучевой терапии. У Андрюши они дважды в день. Переносит стойко.

А еще ему постоянно переливают кровь. Без этого никак.

"В настоящий момент костный мозг Андрея не функционирует. Он абсолютно уязвим перед любыми инфекциями и нуждается в переливаниях компонентами крови практически через день. Он постоянно находится в палате и ждет, когда же будет вторая трансплантация", - рассказала детский онколог центра им. Димы Рогачева Людмила Вавилова.

Первую провели еще осенью. Андрей заболел внезапно. Рвота, жар, скорая. Страшный диагноз и перелет из родной Уфы в Москву, в центр Димы Рогачева.

В первый раз донором стала мама. Но после операции стало еще хуже. Организм отторг трансплантат. Жар, два сепсиса, невозможность просто встать на ноги. Мальчика спасали в круглосуточном режиме, сражаясь с агрессивной опухолью. И ведь спасли. Сейчас нужно набраться сил и провести вторую трансплантацию. Уже неродственного донора. Чтобы увидеть бабушку, папу, Настеньку - младшую сестренку. Маме пришлось оставить грудную дочь, чтобы уехать в Москву со старшим сыном. Теперь пересматривают вместе летние видео - еще той жизни, до болезни. И мечтают, чтобы в их семью как можно быстрее вернулось счастье.

"Да, нужно торопиться, потому что резервы организма Андрея, конечно же, не вечны. И если мы не поторопимся, то, к сожалению, мы можем его не успеть спасти", - сообщила детский онколог центра им. Димы Рогачева Людмила Вавилова.

Донор найден. Он отдаст свои клетки бесплатно. Но за его активацию нужно заплатить немыслимые для семьи деньги - один миллион 725 тысяч рублей. Папа Андрея, конечно, работает на своем заводе круглосуточно. Он слесарь. Забыл, когда высыпался. Но ему эта задача не по силам.

Столько боли и столько надежды. На добрых людей, которые смогут спасти Андрюшу. Достаточно просто отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162. И подарить мальчику главное - жизнь.

Ольга Стрельцова, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"