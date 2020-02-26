Опубликовано видео допроса готовивших атаку на школу подростков в Саратове

Школьники дали признательные показания

Спецслужбы задержали двоих подростков, которые планировали нападение на школу. Спецоперация прошла на территории заброшенного бомбоубежища, где школьники хранили обрез ружья.

Кроме огнестрельного оружия, подростки планировали использовать зажигательные смеси. Инструкции по их изготовлению они нашли в интернете. По данным ФСБ, оба подростка состояли в интернет-группах, в которых пропагандировалась идеология массовых убийств.

В ходе допроса оба задержанных признались в подготовке нападения. Один из них назвал мотивом атаки месть. Школьники планировали убить не менее 40 человек. Видео допроса публикует ТВЦ.RU.

В свою очередь, Следственный комитет уточнил, что одному из задержанных 14 лет, другой на год старше.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц".

На прошлой неделе ФСБ сообщила о предотвращении аналогичных нападений в Керчи. Всего с 2018 года спецслужбы раскрыли около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ и предотвратили более 50 нападений на учебные заведения.

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