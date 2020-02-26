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Опубликовано видео допроса готовивших атаку на школу подростков в Саратове

10:25
  • среда
  • 26 февраля 2020

Школьники дали признательные показания

Спецслужбы задержали двоих подростков, которые планировали нападение на школу. Спецоперация прошла на территории заброшенного бомбоубежища, где школьники хранили обрез ружья.
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Кроме огнестрельного оружия, подростки планировали использовать зажигательные смеси. Инструкции по их изготовлению они нашли в интернете. По данным ФСБ, оба подростка состояли в интернет-группах, в которых пропагандировалась идеология массовых убийств.

В ходе допроса оба задержанных признались в подготовке нападения. Один из них назвал мотивом атаки месть. Школьники планировали убить не менее 40 человек. Видео допроса публикует ТВЦ.RU.

В свою очередь, Следственный комитет уточнил, что одному из задержанных 14 лет, другой на год старше.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц".

На прошлой неделе ФСБ сообщила о предотвращении аналогичных нападений в Керчи. Всего с 2018 года спецслужбы раскрыли около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ и предотвратили более 50 нападений на учебные заведения.

 

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