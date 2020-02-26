Россиян попросили не ездить в три страны

В Италию, Южной Корее и Иране сейчас опасно

Россиянам рекомендовано отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. Роспотребнадзор просит воздержаться от посещения этих стран из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Как пояснили в ведомстве, по данным Всемирной организации здравоохранения, в этих странах зарегистрирован резкий рост числа заболевших коронавирусом. Так, в Южной Корее выявлено 997 больных, десять человек умерли, в Италии 322 человека заразились, в Иране медики насчитывают 95 больных, при этом зафиксировано 15 летальных исходов.

В конце 2019 года в Китае был выявлен новый коронавирус. Он появился в провинции Ухань, ставшей центром эпидемии. По состоянию на 25 февраля, число зараженных вирусом в КНР составляет почти 80 тысяч человек, около трёх тысяч умерли. За пределами Китая заражённых меньше – 1769 человек. Болезнь зарегистрирована в 31 стране.

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