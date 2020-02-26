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Путин жестко ответил на призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

11:00
  • среда
  • 26 февраля 2020

С таким не шутят, заявил президент

Владимир Путин прокомментировал призывы убивать детей сотрудников Росгвардии. По его мнению, такими вещами "не шутят" и этим можно расбалансировать ситуацию.

"Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?" — заявил российский лидер в интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Прокомментировал президент и действия сотрудников Росгвардии во время несанкционированных акций. По их итогам некоторые из них проходили потерпевшими по уголовным делам. Журналист Андрей Ванденко поинтересовался у Путина, действительно ли росгвардейцы "такие ранимые и трепетные". Глава государства ответил положительно.

"Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать. И больше того - они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях", - напомнил президент.

При этом он уверен, что росгвардейцы на митингах "дубинкой просто так не молотят", если люди действуют в рамках действующего законодательства. При этом допускать погромов нельзя, убежден Путин.

"Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громит. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться", - подчеркнул президент.

После массовых акций в Москве летом 2019 года в интернете появились призывы к расправе над детьми силовиков. Один из авторов таких сообщений - блогер Владислав Синица - был задержан и позднее приговорен к пяти годам лишения свободы.

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