"Личную жизнь не устроила": как живет Ирина Безрукова после смерти единственного сына

Она замуровала дверь в квартиру Андрея

54-летняя актриса Ирина Безрукова по-прежнему живет в том доме, где в 2015 году скончался ее сын Андрей.

Безрукова занимает апартаменты в многоэтажке на юго-востоке Москвы. Ее сын жил в квартире 96, а она с бывшим мужем - в квартире 97. После смерти Андрея артистка объединила квартиры.

"А теперь в жилье сына из предбанника не попасть: там, где была дверь, все замуровали, ровная стена. Ирочка туда картину повесила: пейзаж с водопадом", - рассказала kp.ru консьержка. По ее словам, к ним до сих пор приходят фанаты Сергея и Ирины Безруковых. На стенах остались надписи "Безруков" и "Безрукова".

Собеседница издания сказала, что Ирина Безрукова живет одна. Актриса часто уезжает за границу. "Личную жизнь не устроила", - говорит консьержка.

Безрукова подтвердила, что еще не встретила достойного мужчину. "Я девушка разборчивая, и мне не все равно. Так-то я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются и в основном только поглядывают", - сказала она.

На счету Безруковой больше 40 ролей в кино и сериалах. Последней картиной, в которой она снялась, стала драма "Непрощенный" 2018 года.

Напомним, с 1989 по 2000 год Ирина была замужем за актером Игорем Ливановым. У них родился сын Андрей. С 2000 по 2015 год актриса жила с Сергеем Безруковым, который устроил Андрея администратором в Московском губернском драматическом театре.

Андрей Ливанов умер в марте 2015 года в возрасте 25 лет. Его тело нашли в квартире Безруковых. Точная причина смерти не сообщается. По одной версии, молодой человек поскользнулся и получил смертельную травму головы. Согласно другой версии, он скончался от острой сердечной недостаточности.

Видео: выпуск программы "Мой герой" с Ириной Безруковой

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