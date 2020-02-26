НАСА обнародовало ужасающие фото тающих ледников в Антарктиде

На континенте побит температурный рекорд

НАСА опубликовало фотографии тающих ледников в Антарктиде. Снимки сделаны 4 и 13 февраля с помощью прибора дистанционного зондирования Operational Land Imager, установленного на спутнике Landsat-8.

На опубликованных кадрах заметно, как сильно растаял снег за время резкого потепления в Антарктиде. На острове Eagle можно увидеть голубоватые пятна. Это пруды, которые образовались в результате таяния снежного покрова.

"Я не видел, чтобы в Антарктиде так быстро возникали талые пруды, - сказал гляциолог Маури Пелто из американского колледжа Николс. - Обычно такие виды таяния можно наблюдать на Аляске и в Гренландии, но не в Антарктике".

6 февраля в Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру. Термометр на базе Эсперанса показал 18,3 градуса выше ноля. Как говорится на сайте НАСА, примерно такая же температура в тот момент установилась в Лос-Анджелесе.

Потепление на континенте продлилось до 13 февраля. За считанные дни снежный покров подтаял на 10 сантиметров в глубину. Это 20% всего снега, который накапливается в Антарктиде за год.

Прошлый температурный рекорд в Антарктиде зафиксирован в 2015 году, когда там потеплело до 17,5 градуса.

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