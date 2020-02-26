ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брэда Питта в рваных джинсах и темных очках сняли в аэропорту Парижа

11:36
  • среда
  • 26 февраля 2020

Снимки уже размещены в Сети

Брэда Питта заметили на выходе из аэропорта в Париже. Голливудская знаменитость пыталась незаметно пройти в такси.
"Она простила его за все": стало известно о воссоединении Питта и Энистон

Для маскировки Питт надел шляпу, темные очки и рваные джинсы. Один из встречающих актера у машины раскрыл огромный зонт. Но даже в таком виде звезду узнали папарацци.

Фотографы сделали несколько кадров с Питтом. Снимки уже размещены в Сети. На фото 56-летний актер выглядит очень хорошо. Примечательно, что большую дорожную сумку Брэд нес сам.

Питт сел в ожидающую его машину и уехал в сторону центра города. Daily Mail утверждает, что звезда "Однажды в Голливуде" прилетела в Париж на неделю моды.

Напомним, Питт получил свой первый актерский "Оскар" 10 февраля. Статуэтки он удостоен за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Брэд Питт
Брэд Питт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.