Брэда Питта в рваных джинсах и темных очках сняли в аэропорту Парижа

Снимки уже размещены в Сети

Брэда Питта заметили на выходе из аэропорта в Париже. Голливудская знаменитость пыталась незаметно пройти в такси.

Для маскировки Питт надел шляпу, темные очки и рваные джинсы. Один из встречающих актера у машины раскрыл огромный зонт. Но даже в таком виде звезду узнали папарацци.

Фотографы сделали несколько кадров с Питтом. Снимки уже размещены в Сети. На фото 56-летний актер выглядит очень хорошо. Примечательно, что большую дорожную сумку Брэд нес сам.

Питт сел в ожидающую его машину и уехал в сторону центра города. Daily Mail утверждает, что звезда "Однажды в Голливуде" прилетела в Париж на неделю моды.

Brad Pitt in blue ripped jeans lands in Paris - PasteFS https://t.co/LVGrmyV4c3 — PFS News (@pfs_news) February 26, 2020

Напомним, Питт получил свой первый актерский "Оскар" 10 февраля. Статуэтки он удостоен за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"