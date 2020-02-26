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"Не лох": Сурков дал краткую характеристику Зеленскому

12:15
  • среда
  • 26 февраля 2020

Он отметил, что у президента Украины "легкость необыкновенная в мыслях"

Владислав Сурков парой фраз охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского. В интервью изданию "Актуальные комментарии" он оценил поведение украинского лидера на саммите "нормандской четверки" во Франции.
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По словам Суркова, на международном форуме, который прошел 9 декабря, Зеленский произвел положительное впечатление. "Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях", - сказал бывший помощник российского лидера.

В ходе интервью также была затронута тема будущего Украины. "Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают", - заявил политик.

При этом Сурков отметил, что отношения Москвы и Киева никогда простыми не были. "Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся", - выразил свою точку зрения экс-помощник президента.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента России 18 февраля. В администрации Сурков курировал украинское направление. Ранее он занимал пост вице-премьера и также работал в должности руководителя аппарата правительства.

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