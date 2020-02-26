Известный музыкант скончался в возрасте 61 года

Поклонники в шоке

Продюсер, гитарист и клавишник Дэвид Робак, который был лидером американской группы Mazzy Star, умер в возрасте 61 года.

О кончине музыканта сообщает портал Pitchfork со ссылкой на представителя группы Mazzy Star. Причина смерти Дэвида Робака не уточняется. Дату похорон назовут позднее.

Группа Mazzy Star, которая исполняет дрим-поп (альтернативный рок), возникла в 1989 году. Дебютный альбом вышел год спустя. Последний раз коллектив выступал в 2000 году в Лондоне. В 2013 году группа представила свой последний альбом.

Поклонников группы шокировало известие о смерти Робака.

- Что? Нет! - пишут в соцсети.

- Какая утрата. Mazzy Star - одна из моих любимых групп.

- Я подавлен.

- Не верю, что он ушел.

- Он был волшебником.

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