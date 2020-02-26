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Зеленский признал неспособность вернуть Крым

12:21
  • среда
  • 26 февраля 2020

В ближайшее время

Крым в ближайшее время не вернется в состав Украины. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea в Киеве. Но, по его словам, украинские власти сделают все, чтобы над полуостровом развевался жовто-блакитный флаг.
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"Это сложное задание, которое не может решиться завтра", - заявил Зеленский.

Он заверил, что Киев поддержит своих граждан, которые остались в Крыму, и поможет им обустроиться на Украине. В то же время торговаться с Россией за Крым Зеленский не намерен.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - приводит слова украинского президента агентство "Интерфакс".

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Решение поддержали более 90% жителей полуострова. Киев волеизъявление людей не признал. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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