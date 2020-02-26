Песков поспорил с Сурковым

Представитель Кремля отверг выводы бывшего помощника президента

Россия не пытается принуждать Украину к братским отношениям. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя интервью бывшего помощника главы государства Владислава Суркова.

В среду Сурков дал первое интервью после своей отставки с поста помощника президента. Говоря про Украину, он заявил, что отношения Киева и Москвы не были простыми даже, когда страна являлась частью Российской империи и Советского союза. По мнению Суркова, существует только один способ сохранять отношения двух стран.

"Украина всегда была делом хлопотным. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении", - сказал он в интервью изданию "Актуальные комментарии".

В Кремле с позицией бывшего сотрудника администрации президента не согласились. "Такой политики нет", - кратко отреагировал Песков, посоветовав за разъяснениями обратиться к самому Суркову.

Отверг Песков и заявления Владислава Суркова об изменении политики России по отношению к Украине. Это, утверждает бывший президентский помощник, стало причиной его ухода с поста. По словам Пескова, Москва последовательно выступает за реализацию Минских соглашений.

Прокомментировал представитель Кремля и высказывание о необходимости обнуления президентских сроков после принятия поправок в Конституцию. Песков напомнил, что с недавних пор Сурков не работает в администрации президента, а является обычным гражданином Российской Федерации.

"Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов", - заключил пресс-секретарь президента.

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