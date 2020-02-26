В Москве Пирожок получил срок за участие в "Правом секторе"

Украинец вербовал новичков в ряды запрещенной в России организации

Гражданин Украины и вербовщик запрещенной в России организации "Правый сектор" Игорь Пирожок получил четыре года колонии общего режима за участие в деятельности экстремистской организации. Он частично признал свою вину, сообщает ФСБ.

В 2014 году Пирожок вступил в запрещенную организацию и начал распространять пропагандистские материалы, пишет argumenti.ru. Мужчина способствовал созданию отряда для помощи украинским силовикам на территории Донбасса.

В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где нашел двух кандидатов на вербовку, которых пытался вовлечь в деятельность "Правого сектора", однако те отказались вступать в организацию и заявили о деятельности Пирожка в правоохранительные органы.

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