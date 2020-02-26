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Кому нельзя соблюдать Великий пост

13:12
  • среда
  • 26 февраля 2020

Ограничения в еде могут быть опасны

Врачи назвали группы людей, которым не рекомендуется соблюдать Великий пост по состоянию здоровья. 
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Со 2 марта по 19 апреля некоторые россияне откажутся от мяса и продуктов животного происхождения, чтобы проверить на прочность свою веру.

По словам специалистов, строгие ограничения в еде могут обострить хронические болезни. Соблюдать пост не стоит людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.  Особенно это касается тех, у кого диагностировали гастрит и язву. 

Если у человека есть проблемы с пищеварением, то обилие клетчатки, которая поступает в организм с растительной пищей, может вызвать вздутие и метеоризм. Переход на растительную пищу также способен нарушить всасывание питательных веществ, предупреждают эксперты. 

Как пишет doctor.rambler.ru, длительный пост может ударить по здоровью пожилых людей с синдромом мальабсорбции, при котором плохо переваривается пища и усваиваются витамины. Без полезных веществ у пожилых людей усиливаются боли в суставах. 

Пост также нежелателен для людей с повышенным уровнем сахара в крови. Многие популярные в пост блюда, включая манку, белый рис, картофельное пюре и винегрет, имеют высокий гликемический индекс. Они повышают уровень глюкозы, что вредит диабетикам. 

Всем постящимся диетологи советуют вносить разнообразие в свой рацион. Во время поста необходимо много двигаться, пить побольше воды и не налегать на продукты с высоким содержанием углеводов. 

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