Кому нельзя соблюдать Великий пост

Ограничения в еде могут быть опасны

Врачи назвали группы людей, которым не рекомендуется соблюдать Великий пост по состоянию здоровья.

Со 2 марта по 19 апреля некоторые россияне откажутся от мяса и продуктов животного происхождения, чтобы проверить на прочность свою веру.

По словам специалистов, строгие ограничения в еде могут обострить хронические болезни. Соблюдать пост не стоит людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается тех, у кого диагностировали гастрит и язву.

Если у человека есть проблемы с пищеварением, то обилие клетчатки, которая поступает в организм с растительной пищей, может вызвать вздутие и метеоризм. Переход на растительную пищу также способен нарушить всасывание питательных веществ, предупреждают эксперты.

Как пишет doctor.rambler.ru, длительный пост может ударить по здоровью пожилых людей с синдромом мальабсорбции, при котором плохо переваривается пища и усваиваются витамины. Без полезных веществ у пожилых людей усиливаются боли в суставах.

Пост также нежелателен для людей с повышенным уровнем сахара в крови. Многие популярные в пост блюда, включая манку, белый рис, картофельное пюре и винегрет, имеют высокий гликемический индекс. Они повышают уровень глюкозы, что вредит диабетикам.

Всем постящимся диетологи советуют вносить разнообразие в свой рацион. Во время поста необходимо много двигаться, пить побольше воды и не налегать на продукты с высоким содержанием углеводов.

Видео: В Москве отметили буддийский новый год

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"