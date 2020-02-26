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Мишустин оценил настрой Словакии на укрепление отношений с Россией

14:47
  • среда
  • 26 февраля 2020

Словакия - часть ЕС, но имеет свой взгляд на развитие отношений с Москвой

Двустороннее взаимодействие Москвы и Братиславы обсудил Михаил Мишустин со своим коллегой Петером Пеллегрини. Встреча прошла в Москве.

Председатели правительства двух стран говорили о сотрудничестве в торговле, энергетике и культуре. Петер Пелегрини отметил: несмотря на то, что Словакия является частью Евросоюза, она имеет свой взгляд на развитие отношений с Россией. Премьер добавил: нельзя злоупотреблять санкциями, всегда нужно садиться за стол переговоров. В свою очередь, Михаил Мишустин положительно оценил настрой Братиславы на укрепление отношений с Москвой.

"В целом, наши отношения развиваются успешно. И здесь мы приветствуем принципиальный настрой возглавляемого вами правительства на дальнейшее укрепление взаимосвязей с Россией вопреки непростой политической конъектуре в Европе", - сказал Мишустин.

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