Путин назвал важнейшую задачу МВД

Президент выступил на коллегии министерства

Профилактика преступлений среди несовершеннолетних - одна из важнейших задач МВД. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной расширенной коллегии министерства.

"Несмотря на снижение подростковой преступности за прошедший период, о котором я уже говорил, важно наращивать активность, подключать к работе с трудными подростками, группами риска общественные и религиозные организации. В поле вашего постоянного внимания должно постоянно находиться и интернет-пространство, в котором продолжают действовать разного рода радикальные группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, совершению правонарушений. Повторю: работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели - нести заслуженное наказание", - заявил президент.

Глава государства отметил высокие показатели МВД в раскрытии тяжких преступлений, а также снижение числа нарушений экстремистской направленности. Путин призвал не останавливаться на достигнутом и работать над улучшением показателей и дальше. Он также потребовал жёстко реагировать на любые злоупотребления со стороны сотрудников ведомства, пресекать подлоги и не затягивать сроки уголовного судопроизводства.

Видео: Путин объяснил смысл уличных протестов

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"