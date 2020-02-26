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Путин назвал важнейшую задачу МВД

14:32
  • среда
  • 26 февраля 2020

Президент выступил на коллегии министерства

Профилактика преступлений среди несовершеннолетних - одна из важнейших задач МВД. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной расширенной коллегии министерства.

"Несмотря на снижение подростковой преступности за прошедший период, о котором  я уже говорил, важно наращивать активность, подключать к работе с трудными подростками, группами  риска  общественные  и  религиозные организации. В поле вашего постоянного внимания  должно  постоянно  находиться и интернет-пространство, в котором продолжают  действовать  разного рода  радикальные группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, совершению правонарушений. Повторю: работа по их выявлению должна вестись  постоянно, а организаторы и подстрекатели - нести заслуженное наказание", - заявил президент.

Глава государства отметил высокие показатели МВД в раскрытии тяжких преступлений, а также снижение числа нарушений экстремистской направленности. Путин призвал не останавливаться на достигнутом и работать над улучшением показателей и дальше. Он также потребовал жёстко реагировать на любые злоупотребления со стороны сотрудников ведомства, пресекать подлоги и не затягивать сроки уголовного судопроизводства.

Видео: Путин объяснил смысл уличных протестов

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