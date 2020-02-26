Московская полиция отправила "бэтмобиль" на штрафстоянку

Автомобиль не соответствовал требованиям

Госавтоинспекция задержала на Кутузовском проспекте "бэтмобиль". Не заметить такую машину сотрудники ГИБДД просто не могли - это же точная копия суперкара знаменитого героя из фильма "Бэтмен против Супермена". Правда, по габаритам транспорт превышал все нормы, да и регистрационных знаков у него не было.

"Бэтмобиль", разгоняющийся до 100 километров в час, можно было встретить на дорогах в центре Москвы. Каждый раз его появление вызывало большой интерес у окружающих, на что и рассчитывали владельцы. Еще бы: именно на таком спасал мир Бэтмен в фильме 2016 года.

Известно, что копий "бэтмобиля" всего четыре в мире. Эту московские фанаты супергеройских тачек привезли из Америки и существенно доработали: усилили мощность до 500 лошадиных сил, поставили автоматические двери, тепловизор, камеру ночного видения и даже пушку с лазерным прицелом на переднем бампере. Осенью взрослую игрушку выставили на продажу за 55 миллионов рублей. Авторы тест-драйва назвали авто "лютой самоделкой" для "богатых психопатов".

— Есть камера заднего вида вместо зеркал, но шибко они не помогают, поэтому еду просто наугад. Господи, помоги! И у машины совершенно нет выворота. Ужас.

Но это не мешало владельцу - 32-летнему Алишеру Панку - рассекать по дорогам столицы. Пока на Кутузовском проспекте его не задержали сотрудники полиции. Их внимание привлекло отсутствие регистрационных номеров и габариты автомобиля: почти 7 метров в длину и 4 в ширину!

"Как выяснилось, ТС изготовлено вне заводских условий путём самодельной сборки в частной мастерской. Кроме того, оно не зарегистрировано в госорганах, не имеет сертификата одобрения типа ТС и соответствующего допуска к участию в дорожном движении", - говорит начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Владимир Васенин.

В отношении водителя составили ряд административных протоколов, а "бэтмобиль" забрали на штрафстоянку. Правда, сделать это было непросто: эвакуировать семиметровое авто пришлось на прицепе.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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