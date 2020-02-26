Застройщик взял в осаду частный дом в Одинцове

Конфликт между владельцами "синего домика" и застройщиком длится уже несколько лет

В подмосковном Одинцове никак не найдёт разрешения конфликт между владельцами старого дома с участком, который оказался на территории нового жилого комплекса, и застройщиками. Домик, окружённый многоэтажками, уже несколько лет держит осаду. Пострадавшими от этого затяжного противостояния стали покупатели новых квартир.

Современные монолитные дома, отделка квартир, подземный паркинг. Застройщик обещал не только жилье комфорт-класса, но и кафе, магазины, фонтаны, площадки для отдыха и занятий спортом. В результате в центре жилого массива – синий дом, окруженный высоким забором.

"Мне застройщик обещал, что на месте частной территории будет находиться детская площадка. В данной ситуации нам с детьми негде гулять", - говорит местный житель Андрей Боляков.

"Застройщик уверял, что во дворе будет спортивная площадка. Ее нет. Письма, которые мы отправляем застройщику, они не получают", - рассказал Сергей Земсков.

Частный дом появился тут еще в начале прошлого века и в течение 100 лет был во владении семьи Шишкиных. И когда в этой части Одинцова началось возведение жилого квартала, застройщик предложил освободить территорию. Шишкины были согласны, но с одним условием - обмен земли и строений должен быть равноценным. И пока искали альтернативу, изучали варианты, девелопер ждать не стал.

"С южной стороны участка появляется однажды вечером вагончик и заселяется некий мужчина. И в 2 часа ночи появляется звук, как на полноценной дискотеке. Он говорит: меня наняли для того, чтобы я вас выживал", - вспоминает дочь владелицы земельного участка Ольга Шишкина.

Вскоре семья переехала в московскую квартиру, но участок не продала и со временем здесь начали происходить загадочные метаморфозы.

Еще несколько лет назад жильцы попросили уважать их право на частную собственность. Но если заглянуть в окно, можно увидеть, что дом разгромлен. Кроме того: участок огорожен высоким забором, однако прошлым летом с территории исчезли сразу несколько построек: летняя кухня, подпол и жилой летний дом. Однако одинцовская полиция нарушений закона в ходе проверки не нашла. Не увидели ничего предосудительного и городские власти: "На момент выезда и осмотра какие-либо работы по сносу, демонтажу объектов, расположенных на указанных земельных участках, не производились".

С владельцами синего дома глава строительной компании встречался лично, а вот с прессой предпочел общаться при помощи электронной почты.

"После того, как владельцы дома последовательно отказались от нескольких предложенных вариантов загородных домов, стоимость которых значительно превышала стоимость их земельного участка со строениями, компания-застройщик приняла решение скорректировать проект", - говорится в ответе.

Собственник частного дома от денег категорически отказалась. Семья сама нашла себе альтернативу, но стоимость в 45 миллионов рублей застройщика не устроила. В итоге в проигрыше оказались все: Шишкины по факту домом и участком пользоваться не могут, а компания вынуждена была скорректировать проект и, разумеется, не пользу владельцев квартир.

Иван Колесников, Мария Леванова, Андрей Булычёв, Илья Хуртин, Роман Борискин. "ТВ Центр".

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