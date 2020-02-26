Реставрацию звезды со шпиля Северного речного вокзала завершат весной

В настоящее время работы выполнены на 80%

Работы по реставрации Северного речного вокзала подошли к завершающей стадии. Расположенный на берегу Химкинского водохранилища вокзал функционировал по прямому назначению до 90-х годов прошлого века, но только в конце 2018 года началась его реставрация.

75-метровый шпиль одного из главных архитектурных символов города венчала звезда с серпом и молотом, украшенными уральскими самоцветами с бриллиантовой огранкой. Прошлой осенью 5-метровую звезду сняли. Сейчас она находится во временном строении у здания вокзала. Реставраторы облицовывают стальной каркас позолоченной медью, не трогая его подлинное покрытие.

"В настоящее время реставрационные работы выполнены на 80%. Планируется, что весной 2020 года реставрационные работы по звезде, а также по серпу и молоту, которые с двух сторон венчали этот прекрасный символ Северного речного вокзала, будут завершены", - заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"