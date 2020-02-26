Детеныши редких волков показались людям в Московском зоопарке

Они родились еще в ноябре, но зиму провели вдали от посторонних

Тройню, которая родилась у редких, гривистых, волков в Московском зоопарке в конце прошлого года, теперь можно увидеть. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Волчата появились на свет ещё в ноябре, а зиму провели в тёплом домике вдали от посторонних. Теперь они подросли и стали выбегать в открытый вольер - погреться на солнышке и вволю поиграть. Родители за малышами следят строго. К тому же детёныши ещё питаются материнским молоком, правда уже начинают пробовать мясо и фрукты. Вообще, эти хищники больше напоминают длинноухих лисиц. Но что их точно украшает, так это полоска шерсти на загривке.

Видео: в Московском зоопарке родились кустарниковые собаки

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