Полыхающую резиновую крошку в Подмосковье сняли на видео

На тушение понадобилось три часа

Один человек пострадал при пожаре в посёлке Новом под Красногорском минувшей ночью. Там загорелись тюки с резиновой крошкой, которые хранились между двумя металлическими складами, передает "ТВ Центр".

Огонь быстро перекинулся на сами ангары, забитые резиновой обувью, и охватил площадь почти в 4,5 тысячи квадратных метров. За три часа пламя удалось локализовать.

По некоторым данным, директор склада получил ожоги и был госпитализирован.

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