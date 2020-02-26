Лавров упрекнул Украину в искажении минских договоренностей

Яркий пример - инициатива Киева направить в Донбасс военных ООН

Россия готова обсуждать проведение нового саммита в "нормандском" формате только после выполнения решений предыдущего. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Албании Эди Рамой. В этом году республика председательствует в ОБСЕ.

Как отметил глава МИД, Москва ждёт от специальной мониторинговой миссии полный отчёт о жертвах и разрушениях за весь период конфликта на юго-востоке Украины.

Отвечая на вопрос о Минском комплексе мер, Лавров отметил, что со времён режима Петра Порошенко Киев пытается добиться пересмотра соглашений. Украина не только не выполняет минские договорённости, но также искажает их смысл. Яркий пример - инициатива Киева, которая предлагает направить в Донбасс вооружённый контингент ООН.

"20-25 тысяч человек с тяжёлым вооружением, при этом предполагалось разогнать все структуры, которые были созданы в Донецке и Луганске: и полицию, и административные органы. И вместо этого насадить структуры ООН: ооновскую полицию, ооновскую администрацию. Мы постоянно призываем наших немецких и французских коллег, как участников нормандского формата, обращать внимание их украинских партнёров на то, что эти действия полностью перечёркивают резолюцию Совбеза ООН, которая утвердила минский комплекс мер", - сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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