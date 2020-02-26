Кошек назвали главными разносчиками коронавируса

Такую версию озвучили в Польше

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский предположил, что главными разносчиками коронавируса COVID-19 могли стать кошки.

Лукаша Шумовского спросили, каким образом в Китае возник новый вирус. Министр ответил, что люди могли заразиться только от животных. По его словам, домашние животные часто являются носителями вируса.

"Коронавирусы часто встречаются у котов. Они (вирусы) часто мутируют и заражают человека. Организм человека не до конца реагирует на новый вирус и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится", - цитирует РИА Новости Шумовского, который выступил в эфире радио RMF FM.

Недавно госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что люди могли заразиться COVID-19 от летучих мышей.

Лукаш Шумовский заявил, что в Польше не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. При этом чиновник не исключил, что вирус доберется и до его страны. "Мы готовимся к этому. 79 инфекционных отделений функционируют в режиме повышенной готовности", - отметил Шумовский.

По последним данным, свыше 80 тысяч человек по всему миру заболели новой коронавирусной инфекцией. Более 2,7 тысячи человек погибли, почти 30 тысяч выздоровели. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки COVID-19.

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