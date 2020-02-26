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Травмированный Тарасов ради работы улетел в охваченную коронавирусом страну

14:53
  • среда
  • 26 февраля 2020

Спортсмен передвигается на костылях

32-летний футболист Дмитрий Тарасов, который получил серьезную травму на тренировке, отправился на лечение в Италию. 
ФК "Рубин" озвучил точный диагноз травмированного Тарасова

26 февраля полузащитник казанского "Рубина" выложил в сториз Instagram фотографию, где он сидит в аэропорту Рима с костылями. Он надел медицинскую маску, поскольку недавно до Италии добрался коронавирус COVID-19. По последним данным, там выявлено 283 случая заболевания. Семь человек скончались от инфекции нового типа. 

Как пишет starhit.ru, Тарасова должны прооперировать в Италии. Недавно футболист сказал, что он надеется на быстрое восстановление. "Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт", - написал спортсмен в соцсети по поводу своей травмы. 

 

Некоторое время назад Дмитрий Тарасов неудачно пошутил про COVID-19. Он опубликовал фотографию с парикмахером азиатской внешности и надписью "коронавирус". Российский футбольный союз и организация "Футбол против расизма в Европе" сочли шутку спортсмена неэтичной.  

Напомним, что Тарасов подписал контракт с "Рубином" 18 февраля, а через несколько дней получил сильный удар на тренировке. У него диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза. Когда полузащитник вернется на поле, не уточняется. 

Видео: Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

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