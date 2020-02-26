Степаненко после развода молится за Петросяна

У артистки появилось время, чтобы открыть себя

Юмористка Елена Степаненко рассказала, что многое переосмыслила после развода с Евгением Петросяном. Сейчас, по словам артистки, она принадлежит самой себе и чувствует себя хорошо.

Так, Елена может посвятить время себе и пойти в любое время в храм, что раньше она не могла себе позволить – домашние хлопоты отнимали много времени. "Если что-то дается, то это по воле Господа. Я за него молюсь", - приводит ее слова "Телепрограмма".

Елена Степаненко пожелала Петросяну, чтобы все задуманное им сбылось в его новой жизни. "Я хочу, чтобы у него все было хорошо!" – сказала артистка.

Напомним, Степаненко и Петросян, которые прожили вместе больше 30 лет, развелись в 2018 году. Фанаты артистки обратили внимание, что она похудела и похорошела после развода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"