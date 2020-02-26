Полуостров никогда не был и не будет украинским, - подчеркнули крымчане

Владимир Зеленский – совершенно "неглубокий политик", если верит в возвращение Крыма Украине. А слова украинского президента о "национальной идее" - ложь, подчеркнул председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.

Украинский лидер на форуме Age of Crimea назвал возврат полуострова частью национальной идеи Украины. Зеленский заявил, что Крым не может "стать ценой" мира в Донбассе. В то же время президент Незалежной признал, что в ближайшее время Украина полуостров вернуть не сможет.

"Крым никогда не был украинским и никогда не будет уже украинским. Сейчас главной национальной идеей для Украины должно стать создание государства хотя бы в каком-то виде", — заявил Константинов. По словам крымского политика, если Зеленский действительно верит в то, что говорит, то он совершенно не понимает суть происходящих в Незалежной процессов.

Глава госсовета Крыма также напомнил, что 26 февраля 2914 года у крымского парламента произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. Тогда погибли два крымчанина — Валентина Корнева и Игорь Постный. Именно тогда, подчеркнул Константинов, жители полуострова окончательно поняли, что ни при каких обстоятельствах нельзя принять то, что произошло в Киеве.

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