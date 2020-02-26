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Зеленскому посоветовали забыть о возвращении Крыма

15:20
  • среда
  • 26 февраля 2020

Полуостров никогда не был и не будет украинским, - подчеркнули крымчане

Владимир Зеленский – совершенно "неглубокий политик", если верит в возвращение Крыма Украине. А слова украинского президента о "национальной идее" - ложь, подчеркнул председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.
Зеленский признал неспособность вернуть Крым

Украинский лидер на форуме Age of Crimea назвал возврат полуострова частью национальной идеи Украины. Зеленский заявил, что Крым не может "стать ценой" мира в Донбассе. В то же время президент Незалежной признал, что в ближайшее время Украина полуостров вернуть не сможет.

"Крым никогда не был украинским и никогда не будет уже украинским. Сейчас главной национальной идеей для Украины должно стать создание государства хотя бы в каком-то виде", — заявил Константинов. По словам крымского политика, если Зеленский действительно верит в то, что говорит, то он совершенно не понимает суть происходящих в Незалежной процессов.

Глава госсовета Крыма также напомнил, что 26 февраля 2914 года у крымского парламента произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. Тогда погибли два крымчанина — Валентина Корнева и Игорь Постный. Именно тогда, подчеркнул Константинов, жители полуострова окончательно поняли, что ни при каких обстоятельствах нельзя принять то, что произошло в Киеве.

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