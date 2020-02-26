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Собянин рассказал, как будут выглядеть поликлиники после капитального ремонта

15:39
  • среда
  • 26 февраля 2020

В столичных поликлиниках был внедрен Московский стандарт поликлиник

Сергей Собянин в среду посетил шоу-рум "Новый московский стандарт поликлиник", открытую в филиале №3 Диагностического центра №5. Во время встречи с медицинскими работниками и местными жителями мэр столицы рассказал о реализации программы "Мой район" в Бибирево.

"Программа ремонта поликлиник, которую мы обещали москвичам в 2018 году, перешла в стадию практической реализации. Масштаб работ – очень большой, в течение нескольких лет предстоит провести ремонт 135 зданий. Чтобы москвичи могли увидеть, какими станут их поликлиники, мы открыли специальную выставку, которая показывает поликлинику будущего", – отметил Собянин.

Несколько лет назад в столичных поликлиниках был внедрен Московский стандарт поликлиник. Вместо регистратуры за стеклом появились удобные стойки информации с консультантами. Больше не нужно искать медицинскую карту, она всегда находится на приеме врача, более того – ее перевели в электронный вид. 

В поликлиниках прием ведут дежурные врачи, а справку или направление можно получить быстро в специальном кабинете. В холлах теперь есть зоны для ожидания, кулеры с водой и вендинговые автоматы, а в детских поликлиниках ребятишки могут поиграть в игрушки, а мамы – уединиться, чтобы покормить ребенка. Так был сделан первый шаг к созданию современной поликлиники.

Опираясь на полученный опыт, в 2018-2019 годах  правительство Москвы разработало "Новый московский стандарт поликлиник", являющийся логичным развитием стандарта первого поколения.

С этой целью были проведены анализ данных ЕМИАС и аудит внутренних процессов организации приема пациентов. В частности, были собраны и проанализированы данные, к каким врачам обращается больше всего пациентов, какова реальная загрузка врачей, где и каких врачей не хватает.  

"Новый московский стандарт поликлиник" получил поддержку горожан. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 212 тысяч человек, из которых более 70% одобрили его основные положения, а также программу капитального ремонта 135 городских поликлиник, необходимую для реализации стандарта. В первый этап ремонта вошли 50 зданий в районах, где программу поддержали более 75% участников голосования.

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