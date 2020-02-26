У Земли нашли новый спутник

У небесного тела сложная орбита

Земля обзавелась новым естественным спутником. Это малый астероид 2020 CD3. Ученые отмечают, что спутником объект стал на время.

"Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением, солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено", - сообщается в циркуляре Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

По словам научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова, астероид относится к категории так называемых квазиспутников Земли.

"У них довольно хитрая орбита. Когда мы говорим о спутнике, то имеем в виду, что он по круговой орбите, как МКС или Юрий Гагарин, летает. Этот объект летает более сложно. Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту", - пояснил эксперт агентству РИА Новости.

Шустов отметил, что такие объекты на орбите долго не живут. Тем не менее, квазиспутники могут сопровождать планету несколько лет и даже десятилетий. Размер нынешнего спутника – от 1 до 6 метров, он относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

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