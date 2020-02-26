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У Земли нашли новый спутник

15:42
  • среда
  • 26 февраля 2020

У небесного тела сложная орбита

Земля обзавелась новым естественным спутником. Это малый астероид 2020 CD3. Ученые отмечают, что спутником объект стал на время.
Опубликована первая фотография с нового российского спутника

"Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением, солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено", - сообщается в циркуляре Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

По словам научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова, астероид относится к категории так называемых квазиспутников Земли.

"У них довольно хитрая орбита. Когда мы говорим о спутнике, то имеем в виду, что он по круговой орбите, как МКС или Юрий Гагарин, летает. Этот объект летает более сложно. Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту", - пояснил эксперт агентству РИА Новости.

Шустов отметил, что такие объекты на орбите долго не живут. Тем не менее, квазиспутники могут сопровождать планету несколько лет и даже десятилетий. Размер нынешнего спутника – от 1 до 6 метров, он относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

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