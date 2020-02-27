Судьба может подкинуть шанс: Какие знаки Зодиака ждет удача в марте

Звезды будут благосклонны не ко всем

Астролог и специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова рассказала ТВЦ.RU, каким знакам Зодиака улыбнется удача в марте.

"С точки зрения рабочих моментов март - наиболее удачный месяц для представителей знаков Земли. Это Козерог, Телец и Дева. Особенно успешным будет знак Дева. Во-первых, Дева сама по себе трудоголик, а во-вторых, к представителям этого знака многие планеты обращены их самой лучшей стороной.

Для Козерога месяц пройдет под девизом "Что посеешь, то и пожнешь". Если Девам сопутствует спокойная удача, то у Козерогов может быть много напряжения, конфликтных ситуаций, сложных моментов. Тем не менее у них есть все шансы в марте выходить сухими из воды и добиваться своих целей.

Еще один знак, которому тоже сопутствует удача, - это Телец. Для него ближайшие пять лет вообще будут очень активными. У Тельцов многое может меняться в жизни - от семейного положения до сфер деятельности. Март весьма удачный месяц для представителей этого знака с точки зрения работы, карьеры, приложения усилий. Этим трем знакам я бы посоветовала дерзать", - сказала Лилия Любимова.

По словам астролога, звезды также улыбнутся Скорпионам. Чтобы поймать удачу за хвост, им нужно следить за знаками судьбы и больше доверяйте своей интуиции.

Март можно назвать вполне удачным и для Раков, однако это не касается деловой сферы их жизни.

"Интересен март для таких знаков, как Близнецы и Лев, - сказала Любимова. - Представителям этих знаков судьба может подкинуть шанс, который они когда-то упустили. Я рекомендую Близнецам и Львам осмотреться в первой декаде марта, потому что в этот момент на фазе ретроградного Меркурия у них возможен возврат ситуации из прошлого и успешное ее завершение".

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Первый весенний месяц пройдет спокойно для Водолея и Стрельца. Они могут расслабиться и плыть по течению. В ближайшие недели их не ждут ни большие успехи, ни большие неудачи.

"Есть знаки, которым будет сложнее всего в марте. Это Овен. На ближайшие девять месяцев наступает сумбурный период, когда Овну захочется перемен и изменений. Март - заключительный месяц перед днем рождения Овна. Солнце переходит в знак Овна только в третьей декаде марта, а заключительные дни перед днем рождения (последние три-четыре недели) всегда для нас очень сложные энергетически: нет сил, легкие депрессии и так далее", - отметила Лилия Любимова в разговоре с ТВЦ.RU.

Представители знака Весы в марте столкнутся с испытанием на порядочность и крепость внутреннего стержня. Астролог рекомендовала им соблюдать правила и быть максимально честными.

Что касается Рыб, то они в марте будут настроены на мечтательную волну. "С точки зрения работы это, может быть, не самый лучший настрой. Зато Рыбы могут быть удачливы в личной жизни", - сказала Лилия Любимова.

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