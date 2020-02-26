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Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России

16:11
  • среда
  • 26 февраля 2020

Можно сбивать нарушившие границу гражданские самолеты

Российские Вооруженные силы получили право сбивать гражданские самолеты, которые без объяснения причин вторглись в воздушное пространство России. Новые правила применения оружия при охране границ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, устанавливает порядок действий в случае нарушения российской границы гражданскими или военными самолетами.

"При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и визуальные сигналы на выполнение посадки или отказе подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются… при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров", — сказано в постановлении.

Новые правила разрешают сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников – в случае, если те отказываются заходить на посадку. Применить оружие на поражение военные могут и в том случае, если границу нарушает военное воздушное судно, которое отказывается отвечать на сигналы, пишут "Известия".

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