Принц Гарри вернулся в Британию без супруги и сына

Меган Маркл осталась в Канаде

Принц Гарри, ранее сделавший заявление о намерении выйти из состава королевской семьи, вернулся в Великобританию из Канады. Он прибыл в шотландский Эдинбург на поезде из Лондона.

При этом, как отмечает "Газета.Ru", внук королевы Елизаветы II был одет достаточно скромно – на нем были неброские джинсы и куртка.

Он прибыл в Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи, которые, как ожидается, вернутся в Британию через несколько дней.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские отреклись от королевских титулов и уехали в Канаду. Меган Маркл возобновила карьеру актрисы.

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