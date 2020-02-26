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Принц Гарри вернулся в Британию без супруги и сына

16:25
  • среда
  • 26 февраля 2020

Меган Маркл осталась в Канаде

Принц Гарри, ранее сделавший заявление о намерении выйти из состава королевской семьи, вернулся в Великобританию из Канады. Он прибыл в шотландский Эдинбург на поезде из Лондона.
Принца Гарри и Меган Маркл обязали закрыть свой офис в Букингемском дворце

При этом, как отмечает "Газета.Ru", внук королевы Елизаветы II был одет достаточно скромно – на нем были неброские джинсы и куртка.

Он прибыл в Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи, которые, как ожидается, вернутся в Британию через несколько дней.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские отреклись от королевских титулов и уехали в Канаду. Меган Маркл возобновила карьеру актрисы.

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